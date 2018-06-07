"Нафтогаз" запросив "Газпром" на переговори щодо транзиту

НАК "Нафтогаз України" пропонує російському "Газпрому" вести переговори про умови майбутнього транзиту російського газу в ЄС в ініційованому Єврокомісією тристоронньому форматі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу НАК.

"Пропонуємо пану Міллеру обговорити це питання на переговорах, ініційованих Єврокомісією", – йдеться в повідомленні.

Раніше заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв заявив про нерозуміння, з ким саме з боку України необхідно вести переговори з даного питання.

Як повідомили російські ЗМІ, НАК "Нафтогаз України" направив свої пропозиції російському "Газпрому" щодо умов транзиту російського газу в 2020-2028 роках - після закінчення поточного транзитного контракту з "Газпромом".

Нагадаємо, Україна і Євросоюз домовилися почати тристоронні переговори щодо транзиту газу європейським споживачам з РФ.

Раніше "Газпром" заявив, що може зберегти транзит газу через Україну у розмірі 10-15 млрд кубометрів на рік, якщо українська сторона доведе економічну доцільність нового контракту.

Наприкінці березня заступник голови правління Газпрому Олександр Медведєв повідомив, що "Газпром" і "Нафтогаз" почали переговори про розірвання контрактів на поставку і транзит газу.

У Нафтогазі наголосили, що "Газпром" продовжує відмовлятися від виконання остаточних та зобов’язуючих рішення арбітрів у двох комерційних суперечках із "Нафтогазом" та запропонував внести зміни до контрактів або розірвати їх – і таким чином скасувати рішення трибуналу.

28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Детальніше про зміст та завершення суперечки між компаніями читайте у матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом