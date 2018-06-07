Український лоукостер отримає ще два літаки

Авіакомпанія SkyUp поповнить свій парк в червні двома авіалайнерами - Airbus A330 і середньомагістральним Boeing 737-700.

Про це повідомили avianews.com в прес-службі авіакомпанії.

A330 з 300 кріслами на борту випуску 2000 року надійде в довгостроковий мокрий лізинг від компанії Air Leisure.

"Лист на його авторизацію вже подано до Державіаслужби. Попередньо з 8 червня даний борт зробить свої перші вильоти за маршрутами: Київ - Шарм-Ель-Шейх, Харків - Шарм-Ель-Шейх, а в подальшому буде здійснювати щотижневі рейси з Києва, Харкова і Львова на курорти Єгипту", - розповіли в SkyUp.

Boeing 737-700, який також планується отримати в червні, зараз готується до фарбування і приступить до польотів до кінця місяця.

Як відзначили в прес-службі авіаперевізника, дане повітряне судно випущено в 2004 році і має компоновку, що передбачає розміщення 149 пасажирів.

Зараз флот SkyUp складається з двох 189-місцевих Boeing 737-800, випущених в 2013 році. Борти раніше використовувалися Malaysia Airlines. Перший літак з реєстрацією UR-SQA SkyUp почала використовувати в кінці травня, другий UR-SQB - на початку червня.

Авіалайнери зараз задіяні в чартерній програмі туроператора Join UP!

Згідно з озвученими планами, перші регулярні рейси по Україні авіакомпанія почне виконувати в кінці червня за маршрутами Київ-Одеса і Харків-Одеса. SkyUp буде продавати квитки на внутрішні рейси по Україні за ціною від 499 гривень в одну сторону.

Як заявили в Мінінфраструктури, в 2018 році SkyUp перевезе близько 650 тис пасажирів і збільшить флот до п'яти літаків. Надалі компанія планує збільшувати свій парк на три літаки на рік.

Сертифікат експлуатанта, що дає право на виконання польотів, SkyUp отримала 16 травня.

Перший комерційний рейс авіаперевізник здійснив 21 травня з київського аеропорту Київ імені Сікорського на єгипетський курорт Хургаду.

Наразі флот компанії складається з двох Boeing 737-800 2013 року випуску, які раніше експлуатувалися Malaysia Airlines.

ТОВ "Авіакомпанія "Скайап" було зареєстровано в червні 2017 року Києві.

Її керівником став відомий авіаційний експерт, який раніше працював в ряді авіакомпаній, Євген Хайнацький.

Форма власності вказаної компанії – на 100% приватна. Головний акціонер SkyUp – ТОВ "ACS-Україна" Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туристичний оператор JoinUp.

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