В МІУ пообіцяли квитки на авіарейси по Україні від 500 гривень

Boeing 737-800 компанії SkyUp з лівреєю малазійських авіаліній

Нова українська авіакомпанія SkyUp буде продавати квитки на внутрішні рейси по Україні за ціною від 499 гривень в одну сторону.

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

"Вартість всіх регулярних перевезень буде формуватися за лоу-кост моделлю без багажу і додаткових послуг. Вартість буде залежати від напрямку обраної подорожі і від часу придбання квитків. Наприклад, квиток Київ-Одеса коштуватиме від 499 гривень в одну сторону", - заявили в міністерстві.

Згідно з озвученими планами, перші регулярні рейси авіакомпанія почне виконувати в кінці червня за маршрутами Київ-Одеса і Харків-Одеса.

Пізніше будуть відкриті міжнародні регулярні рейси з Києва в Барселону, Дубай і Ларнаку.

Як заявили в Мінінфраструктури, в 2018 році SkyUp перевезе близько 650 тис пасажирів і збільшить флот до п'яти літаків.

Надалі компанія планує збільшувати свій парк на три літаки на рік.

Сертифікат експлуатанта, що дає право на виконання польотів, SkyUp отримала 16 травня.

Перший комерційний рейс авіаперевізник здійснив 21 травня з київського аеропорту Київ імені Сікорського на єгипетський курорт Хургаду.

Наразі флот компанії складається з двох Boeing 737-800 2013 року випуску, які раніше експлуатувалися Malaysia Airlines.

Економічна правда