Політика ФРС США шкодить країнам, що розвиваються — Bloomberg

Успіхи ФРС з жорсткістю монетарної політики "накликають біду" на ринки, що розвиваються.

Про це пише Bloomberg.

"Федеральній резервній системі нарешті вдалося домогтися посилення фінансових умов через більш ніж два роки після того, як вона приступила до підвищення процентних ставок. Єдина проблема полягає в тому, що економічні наслідки відчуваються за кордоном сильніше, ніж в США ", - йдеться в статті.

Зростання прибутковості казначейських паперів США і зміцнення долара схвилювали ринки, що розвиваються, оскільки інвестори переглядають оцінки кредитоспроможності країн, які залучили значні запозичення в доларах.

Тим часом американська економіка, схоже, готова і надалі набирати обертів: економісти прогнозують, що середні темпи зростання в річному вираженні в наступні три квартали цього року становитимуть близько 3 відсотків, чому сприятиме великий обсяг бюджетних стимулів.

"Це трохи схоже на стару приказку: США чхають, а весь світ підхоплює застуду", - говорить Ітан Харріс, керівник глобальних економічних досліджень Bank of America Merrill Lynch в Нью-Йорку.

Потрясіння на ринках, що розвиваються, як очікується, не завадять голові ФРС Джерому Пауеллу і його колегам підвищити процентну ставку вдруге в 2018 році на засіданні 12-13 червня.

Аналітики зосередять свою увагу на тому, скільки ще підвищень після цього намітить регулятор до кінця року - одне або два.

Почавши підвищувати ставки в грудні 2015 року, ФРС розраховувала, що фінансові умови посиляться і будуть сприяти зусиллям щодо забезпечення стабільної динаміки економіки.

Замість цього протягом значної частини цього періоду котирування акцій росли, кредитні спреди звужувалися, а долар дешевшав.

Ситуація почала змінюватися лише в останні місяці: прискорення інфляції і неодноразові підвищення ставки центробанку стали стримувати апетит інвесторів до ризику.

У той же час посилення фінансових умов спровокувало турбулентність на ринках, що розвиваються, особливо в країнах, які через внутрішні проблеми виявилися схильними до раптових змін в настроях інвесторів.

Аргентина в терміновому порядку обговорює з Міжнародним валютним фондом відкриття кредитної лінії, щоб спробувати зупинити обвал своєї валюти, а Туреччині загрожує криза довіри на тлі суперечливих сигналів з приводу економічної політики.

Існує думка, що сильний долар сприяє більшості країн за межами США, роблячи їх експорт на найбільший в світі ринок більш конкурентоспроможним.

Однак сплеск доларових запозичень на ринках, що розвиваються - в минулому році, за даними Банку міжнародних розрахунків, їх обсяг зріс на 10 відсотків до 3,7 трильйона доларів - означає, що ці позичальники можуть зіткнутися з труднощами з фінансуванням, якщо валюта США буде дорожчати.

В опублікованому минулого тижня дослідженні ФРС йдеться, що наслідки підвищення процентних ставок в США для інших країн великі і в середньому майже настільки ж сильні, як вплив на США.

Нагадаємо, останній цикл підвищення процентних ставок в США тривав з червня 2003 року по червень 2006 року.

З того моменту і до 2015 року ФРС послідовно знижувала вартість грошей - спочатку акуратними кроками з 5,25% до 4,25% річних (до кінця 2007 року), потім, на фоні іпотечної кризи, - різкіше, до 3% до січня і 2% - до квітня 2008 року.

На фоні обвалу ринків восени 2008 року ФРС послідовно знизила ставку до 1,5%, до 1%, а в грудні - до історичного мінімуму в діапазоні від 0 до 0,25%.

Нагадаємо, у березні 2018 року Комітет з відкритих ринків Федеральної резервної системи США ухвалив рішення знову підвищити ставку по федеральних фондах, встановивши її в діапазоні 1,5-1,75% річних.

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