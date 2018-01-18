Верховная Рада приняла закон о приватизации госимущества №7066.

Решение было принято за заседании Верховной Рады 18 января.

"За" проголосовало 266 депутатов.

Принятие этого законопректа должно ускорить и улучшить процесс продажи государственного имущества, а также сделать его прозрачным.

По словам главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики Андрея Иванчука, данный законопроект соответствует абсолютно всем европейским стандартам, вводятся новые революционные подходы, которые обеспечат прозрачность приватизации в нашей стране.

Теперь приватизации будет регулироваться одним законом вместо семи по нынешнему законодательству.

Законопроект о приватизации вводит два способа продажи - это аукцион и выкуп объектов приватизации в том случае, если на момент принятия закона имущество уже находилось в аренде.

Также устанавливается 11 месяцев подготовки для объектов большой приватизации и 5 месяцев для малой.

Если стоимость активов за последний год превышает 250 млн гривен - это большой объект приватизации, который будет продаваться с привлечением советника. Если меньше - это малая приватизация, которая будет проходить исключительно на электронных площадках.

Один из ключевых моментов законопроекта - приватизация по англйискому праву. До 1 января 2021 года покупатели объектов приватизации имеют право потребовать заключить все правовые соглашения в рамках права Англии и Уэльса.

"Этот вопрос имеет непосредственное влияние на национальную экономику", - заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По словам Гройсмана, государственные предприятия сегодня - крупнейший сектор коррупции.

"Мы их запускаем, люди получают работу, Украина получает конкурентный продукт. Или все оставляем как есть. А как есть - неэффективно", - отметил Гройсман.

Премьер-министр отметил, что закон является абсолютно открытым и позволяет создать десятки тысяч рабочих мест, создать условия для серьезного экономического роста, что однозначно качественно скажется на жизни людей.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон о приватизации госимущества №7066 за основу.

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Экономическая правда