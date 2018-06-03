OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Про що всі говорили на вихідних?

Про рейдерську атаку на "Магелан". Невідомі в масках заблокували торгівельний центр "Магелан" в Києві.

Про відсутність гарячої води. Питання гарячого водопостачання залежить від рішення НАК "Нафтогаз України" укласти договір із комунальним підприємством "Київтеплоенерго".

Про збій у роботі Visa. У роботі міжнародної платіжної системи Visa відбувся масштабний збій при проведенні транзакцій на території Європи.

Про найбільший аеропорт Європи. Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про будівництво одного з найбільших аеропортів в Європі.

Про справу голови Фонду держмайна. Керівнику Фонду держмайна Віталію Трубарову не повідомлялося про підозру у справі про незаконну приватизацію будівлі на Хрещатику.

Про нові санкції США. Адміністрація президента США Трампа готується до запровадження санкцій проти енергетичних компаній Німеччини і низки інших європейських країн, що беруть участь в будівництві газопроводу "Північний потік-2".

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Тиждень у графіках: середня зарплатня, зарплатна заборгованість та капітальні інвестиції

Рубрика "Тиждень у графіках" повертається! У цьому випуску ми розбиралися: хто найбільше заробляє, де найбільша зарплатна заборгованість та куди найбільше інвестують. Тепер і у мапах.