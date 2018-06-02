Рейдери намагались захопити ТЦ "Магелан"

Невідомі в масках заблокували ТЦ "Магелан".

Про це в коментарі УП повідомив адвокат компанії Дмитро Лошаков.

За його словами, захопити ТЦ намагається "Сбербанк Росії".

"1 червня близько 21:00 у Києві (проспекті Академіка Глушкова, 13-в) невідомі люди в балаклавах з предметами, схожими на зброю, намагалися увірватися в ТРЦ "Магеллан". Як стало відомо від співробітників поліції, "тітушек" найняли представники "Сбербанку Росії", який у незаконний спосіб оформив право володіння на частину торгових приміщень в ТРЦ Магелан", - написав Лошаков на своїй сторінці в Facebook.

"На даний момент входи в ТРЦ заблоковані автомобілями, "тітушки" Сбербанку Росії загрожують відвідувачам і співробітникам орендарів ТРЦ. Розмішений в ТРЦ гіпермаркет Ашан сьогодні не відкрився", - додав він.

Також, за словами адвоката, тітушки ходять по орендарям та вимагають переукласти договори з ними, в протилежному випадку погрожують розбити обладнання та майно орендарів.

Він також повідомив, що поліція не реагує, бо, за їхніми словами, громадський порядок не порушено.

"Ми реєструємо заяву по ст.356 і ст.195 КК України", - зазначив він.

Власник ТЦ "Магелан" Анатолій Юркевич в коментарі ЕП зазначив, що "частина ТРЦ працює, а частина - ні".

"Тому що Себербанк підписав договор з тітушками на передачу їм у керування землі, яка ними не орендується, і частини нерухомості, яка не має до них жодного відношення", - зазначив Юркевич.

Нагадаємо, раніше Господарський суд Києва наклав повторний арешт на торговий центр "Магелан" в Києві в ході суперечки між Сбербанком та компанією "Край Проперті" Анатолія Юркевича.

У серпні 2017 року Антимонопольний комітет дозволив Сбербанку придбати у власність актив компанії "Край Проперті" - торговий центр "Магелан". Згідно з матеріалами справи, 19 грудня 2017 року державний реєстратор оформив право власності на торговий центр "Магелан" на Сбербанк. "Край Проперті" звернулася до суду з вимогою накласти арешт на майно. Заявник зазначає, що Сбербанк звернувся до держреєстратора із заявою про оформлення іпотеки на себе, знаючи про те, що торговий центр ще 10 лютого 2017 року було заарештовано постановою Держвиконавчої служби. Законність арешту підтверджена постановою Київського апеляційного госпсуду 14 грудня 2017. Суд задовольнив вимоги "Край Проперті" в якості забезпечення за позовом і також заборонив Сбербанку і його співробітникам здійснювати будь-які дії по відчуженню ТЦ "Магелан", користуватися будівлею, заходити в приміщення, укладати договори іпотеки або будь-яким іншим чином обтяжувати його. Також заборонено вчиняти будь-які реєстраційні дії, що стосуються торгового центру. 24 січня 2018 року Київський апеляційний госпсуд відкрив провадження по апеляції Сбербанку. Також банк зараз в судах намагається стягнути з компанії "Край Проперті" та її поручителя ПрАТ "Універсал №16" заборгованість на 67,6 млн доларів. Донедавна Юркевич був власником трьох торгових центрів "Магелан" (в Києві, Харкові та Миколаєві), якими управляє девелоперська група компаній "Край". У грудні 2016 року структури Юркевича підписали з ВТБ Банком угоду про передачу в рахунок боргу харківського торгового центру "Магелан".

Економічна правда