Польща хоче побудувати один із найбільших аеропортів Європи

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про будівництво одного з найбільших аеропортів в Європі.

Про це пише "Укрінформ" з посиланням на канцелярію президента Польщі.

Зазначається, що серед чотирьох підписаних законів у суботу є і про спорудження центрального комунікаційного порту.

Відповідний спецзакон наприкінці квітня прийняв польський уряд.

Новий аеропорт, який буде розташований між Лодзем і Варшавою, має стати одним із найбільших транзитних аеропортів у Європі. На першому етапі будівництва він обслуговуватиме щороку близько 45 млн пасажирів, а загалом — близько 100 млн на рік.

До 2019 року триватимуть підготовчі роботи, а сам аеропорт будуватиметься вісім років — до 2027-го. Летовище розташовуватиметься за 40 км від Варшави.

Зазначається, що нове летовище має розвантажити варшавський аеропорт імені Шопена, який не може виконувати функції великого транзитного хабу, оскільки його пропускна здатність вичерпується через зростання пасажиропотоку в регіоні.

В 2017 році можливостями варшавського аеропорту скористалися понад 15,7 млн пасажирів, що на 22% більше, ніж у 2016 році.