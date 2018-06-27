Зарплата українців зросла в травні на 14%
Середня номінальна заробітна плата становила 8725 гривень в травні 2018 року.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Відзначається, що в порівнянні з травнем 2017 року номінальна зарплата зросла на 27,6%. Реальна заробітна плата в порівнянні з травнем 2017 року зросла на 14,1%.
Найвища зарплата зафіксована в Києві - 13286 гривень.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів з 1 січня 2017 року підвищив мінімальну зарплату до3200 гривень.
Як повідомлялося, з 1 січня 2018 року прожитковий мінімум становить 1 700 гривень, а мінімальна зарплата - 3 723 гривні.
Президент Петро Порошенко допустив збільшення мінімальної заробітної плати до 4,1 тис. гривень у другій половині 2018 року.
Колишній міністр фінансів Олександр Данилюк перед своїм звільненням розповів, що передумов для підвищення мінімальної заробітної плати немає.
Економічна правда
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