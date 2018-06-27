Французи хочуть продати Україні 300 локомотивів

У французькій компанії Alstom розробляють проект з виробництва електровозів для України і Грузії з загальним ринком в 350 локомотивів до 2025 року.

Про це в ході презентації електровоза AZ8A для залізниць Азербайджану розповів заступник гендиректора "Електровозозбирального заводу" Alstom в Астані Андрій Єршов, повідомляє ЦТС.

45 з них попередньо будуть вироблені для Грузії, інші 305 - для України.

"Ми хочемо брати участь в розвитку залізничної галузі України, безумовно, але ми будемо дивитися на готовність України вкладати кошти в оновлення свого рухомого складу... В Україні є величезна потреба, оскільки це друга за величиною після Росії на території колишнього СРСР мережа залізниць", - зазначив Єршов.

"Переговори ще тривають. Але ми знаємо, що в України значно більша потреба в електровозах, ніж у Грузії. На українському ринку мова йде про сотні локомотивів", - додав гендиректор ЕКЗ Жюльєн Ноді.

Відзначимо, що в Офісі Національної інвестиційної ради України в квітні 2018 року повідомляли, що пакетну пропозицію для України Alstom підготує до кінця червня.

Очікується, що в ній будуть представлені плани як по будівництву локомотивів, так і по створенню технологічного хаба для виготовлення запчастин.

Також Alstom розглядає можливість відкриття представництва в Києві.

В.о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов в березні говорив, що компанія веде переговори про покупку електровозів з Siemens, Bombardier, CRRC і Alstom.

На початок січня 2017 року в тяговому парку "Укрзалізниці" знаходилося 1720 електровозів, з них в експлуатації - 1061 од., несправні - 509 од., резерв - 150 од.

Нагадаємо, у лютому 2018 року корпорація GE підписала довгострокову рамкову угоду з ПАТ "Укрзалізниця" на 1 млрд доларів.

Перший її етап передбачає постачання 30 вантажних локомотивів TE33A Evolution, виготовлених у США, а також локалізацію певної частини виробництва в Україні, що становить 10% кінцевої вартості угоди. На даному етапі GE буде використовувати українську сигнальну радіосистему та певні елементи кабіни.

Вартість локомотивів — 4,68 млн доларів (з ПДВ) за кожен. Загалом сума контракту (мова йде про першу партію - ЕП) становить 140 млн доларів з ПДВ.

30% УЗ заплатить авансом, а за 70% суми "Укрексімбанк" придбає на власний баланс тепловози і віддасть їх у лізинг на 15 років. Лізингова угода номінована у гривнях.

На другому етапі американці повинні поставити протягом семи років 150-175 тепловозів. На цьому етапі українська сторона наполягатиме на використанні вже 40% українських деталей.

Рамкова угода також передбачає можливість майбутньої співпраці у сфері обслуговування та модернізації наявного рухомого складу, зокрема дизельних тепловозів серії 2М62 та 2Е10.

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