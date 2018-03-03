УЗ веде переговори про закупівлю електровозів

"Укрзалізниця" веде переговори про закупівлю електровозів з компаніями Siemens, Bombardier, CRRC і Alstom, а також Крюківським вагонзаводом.

Про це розповів виконуючий обов'язки голови правління УЗ Євген Кравцов виданню ЦТС.

"У нас є експериментальні пропозиції з боку Крюківського вагонобудівного заводу щодо побудови вантажного електровоза. Але поки вони їх не виробляли. Зараз ми ведемо переговори про купівлю електровозів з компаніями Siemens, Bombardier, CRRC і Alstom", - розповів Кравцов.

Кравцов також повідомив, що УЗ почала оновлювати локомотивний парк з тепловозів, так як саме вони зараз в дефіциті.

"Коли ми говоримо про дефіцит тяги в "Укрзалізниці", то мова йде саме про дефіцит тяги тепловоза", - сказав він.

При цьому крім General Electric по суті немає з кого було вибирати в якості постачальника.

В кінці 2017 року міністр інфраструктури Володимир Омелян прогнозував, що через рік-півтора у УЗ виникнуть проблеми з перевезеннями електротягою.

"Якщо до 2025 року нічого не зміниться і будуть такі ж поточні ремонти згідно підрахунками незалежних аналітиків і УЗ, дефіцит тяги становитиме близько 400 електровозів", - говорив міністр.

На початок січня 2017 року тяговому парку "Укрзалізниці" знаходилося 1720 електровозів, з них в експлуатації - 1061 од., несправні - 509 од., резерв - 150 од.

Нагадаємо, між УЗ і General Electric був підписаний рамковий договір до 2034 року розміром 1 мільярд доларів на придбання, модернізацію та спільне виробництво локомотивів.

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