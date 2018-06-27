Держбюджет "пішов у мінус" на 9 мільярдів — Мінфін

Дефіцит державного бюджету в січні-травні 2018 року становив 9,2 мільярда гривень, тоді як минулого року держбюджет за цей період був зведений з профіцитом 26,5 мільярда гривень.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів.

Загальний фонд держбюджету за п'ять місяців цього року зведений з дефіцитом 14,2 млрд грн, тоді як в минулому році дефіцит загального фонду держбюджету становив 6,6 млрд грн.

Згідно з оприлюдненими даними, витрати бюджету за січень-травень 2018 року дорівнювали 379,9 млрд грн, що на 26,6% вище показника аналогічного періоду 2017 року.

Мінфін уточнює, що видатки за загальним фондом зросли на 24,8% - до 354,1 млрд грн.

При цьому Мінфін відзначає зростання доходів держбюджету на 13,5% в порівнянні з п'ятьма місяцями 2017 року - до 369,7 млрд грн. Доходи загального фонду зросли на 22,7% - до 337,7 млрд грн.

Надходження від податків зросли на 18,3% - до 298 млрд грн. Серед податкових надходжень найбільше зростання показав податок на прибуток - на 77,9% до 50,6 млрд грн. При цьому надходження від рентних платежів скоротилися на 41,7% - до 13,1 млрд грн.

Неподаткові надходження зросли на 68% - до 68 млрд грн, в тому числі 32 млрд грн - кошти, перераховані Національним банком, 8 млрд грн - плата за видачу ліцензій на використання радіочастот.

Як повідомлялося, за даними Рахункової палати, загальний фонд державного бюджету у першому кварталі 2018 року недоотримав 65,9 мільярда гривень, або 22,5% від плану надходжень.

Відзначимо, що в інтерв'ю Економічній правді в.о. глави Мінфіну Оксана Маркарова заявила, що за результатами п'яти місяців року виконання загального фонду бюджету становило 99%, а з урахуванням спецфонду - 100%.

Повний текст інтерв’ю з Маркаровою читайте за посиланням: Голова Мінфіну Оксана Маркарова: Це державна служба, а не бізнес, де можна просто встати і піти

Як відомо, 7 грудня 2017 року Верховна Рада затвердила в цілому законопроект про державний бюджет на 2018 рік.

У доопрацьованому законопроекті порівняно із проектом, поданим на перше читання, доходи збільшено на 36,57 млрд гривень (або на 4,2%).

Видатки збільшено на 40,5 млрд гривень (або на 4,3%).

Дефіцит держбюджету збільшено на 3,9 млрд грн, покриття якого передбачено спецконфіскацією. Загалом від спецконфіскації закладено 4,7 млрд гривень надходжень.

Доходи держбюджету в 2018 році встановлено на рівні 917,9 млрд грн, витрати - на рівні 991,7 млрд грн.

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Економічна правда