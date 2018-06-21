Уряд повинен внести зміни до держбюджету — Рахункова палата

Загальний фонд державного бюджету у першому кварталі 2018 року недоотримав 65,9 мільярда гривень, або 22,5% від плану надходжень.

Про це повідомляє інформаційне управління Рахункової палати з посиланням на виступ голови Валерія Пацкана на засіданні комітету Верховної Ради з питань бюджету.

Основною причиною цього є нездійснення запланованого розміщення облігацій зовнішньої державної позики.

"Узагальнюючи виконання державного бюджету у першому кварталі поточного року, Пацкан відзначив, що основним є невиконання на 65,9 млрд грн, або 22,5%, плану надходжень до загального фонду, що збільшує ризики нездійснення в повному обсязі витрат державного бюджету", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Рахункова палата подала Верховній Раді висновок про стан виконання закону про державний бюджет на 2018 рік у першому кварталі.

Крім того, зауважив голова Рахункової палати, недоотримання запланованих надходжень загального фонду державного бюджету більш як на 15% зобов’язувало уряд, відповідно до статей 52 і 54 Бюджетного кодексу, ініціювати внесення змін до закону „Про Державний бюджет України на 2018 рік" для збалансування витрат і надходжень державного бюджету.

Невиконання плану надходжень Пацкан пояснює тим, що не було здійснено заплановане розміщення облігацій зовнішньої державної позики.

"Чому так сталося? По-перше. Навіть за сприятливих для наповнення бюджету економічних умов, а саме: зростання ВВП на 3,1%, імпорту – на 10,8% та інфляції – на 3,5%, план доходів загального фонду не виконано на 8,7 млрд грн, або 4,7%. Проте основним чинником стало нездійснення запланованого розміщення облігацій зовнішньої державної позики на 56 млрд гривень", - підкреслив Пацкан.

Як наслідок, продовжив він, план видатків загального фонду у першому кварталі не виконано на 22 млрд грн, або 9,8%.

Привертає увагу і збільшення вдвічі, порівняно з першим кварталом 2017 року, виплат на погашення та обслуговування зобов’язань за державним і гарантованим державою боргом, що становили 89,2 млрд грн, або третину витрат державного бюджету, наголосив Пацкан.

Нагадаємо, доходи державного бюджету України за чотири місяці поточного року становили 272,45 мільярда гривень, що на 5,1 мільярда гривень менше від запланованого.

Як відомо, 7 грудня 2017 року Верховна Рада затвердила в цілому законопроект про державний бюджет на 2018 рік.

У доопрацьованому законопроекті порівняно із проектом, поданим на перше читання, доходи збільшено на 36,57 млрд гривень (або на 4,2%).

Видатки збільшено на 40,5 млрд гривень (або на 4,3%).

Дефіцит держбюджету збільшено на 3,9 млрд грн, покриття якого передбачено спецконфіскацією. Загалом від спецконфіскації закладено 4,7 млрд гривень надходжень.

Доходи держбюджету в 2018 році встановлено на рівні 917,9 млрд грн, витрати - на рівні 991,7 млрд грн.

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Економічна правда