Китайці допоможуть ДТЕК Ахметова побудувати одну з найбільших сонячних електростанцій в Європі

Компанія ДТЕК підписала договір на постачання сонячних панелей з китайською Seraphim Solar System Co Ltd.

Про це повідомляє прес-служба китайської компанії.

Панелі будуть використані для будівництва найбільшої в Україні та однієї з найбільших в Європі сонячних електростанцій.

Як зазначається, потужність електростанції становитиме 246 мегават. У Seraphim стверджують, що цього буде достатньо для того, щоб забезпечити потреби в електроенергії близько 1 мільйона осіб.

При цьому, рівень викидів парникових газів скоротиться на 300 тисяч тонн щорічно.

Наразі потужність найбільшої сонячної електростанції в Європі становить 300 мегават.

"Ця сонячна електростанція, потужністю 246 мегават, демонструє амбіції України у сфері відновлювальної енергетики", — заявив Поларіс Лі, президент компанії Seraphim Solar System Co., Ltd.

Як очікується, перша партія сонячних панелей для електростанції прибуде в Україну наприкінці серпня 2018 року.

Як повідомлялося, група народних депутатів пропонує зберегти як мінімум до 2020 року існуючі в Україні тарифи на ринку "зеленої" електроенергетики.

За даними Bloomberg, тарифи на "зелену" енергетику в Україні є найвищими в Європі.

Законопроект зареєстрований групою депутатів, серед яких, за даними руху "Чесно", є депутати, у яких родичі і помічники є власниками бізнесів, які заробляють на "зеленому" тарифі.

"Зелені" тарифи були введені в Україні в 2009 році, їх особливістю є те, що вони в кілька разів є вищими, ніж звичайні тарифів і зафіксовані в євро.

Введення цих "зелених" тарифів пов'язували з братами Клюєвими, які першими побудували ряд великих сонячних станцій на півдні України.

Всього в Україні "зелені" електростанції (вітрові, сонячні і т.д.) виробляють до 2% електроенергії, яка споживається в країні. Однак "зелена електроенергія" коштує ринку 8% всіх коштів, або близько 10 млрд грн за найвищими в Європі тарифами.

Економічна правда