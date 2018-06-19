Дружина Авакова відкрила фірму з виробництва сонячної електроенергії

У липні 2017 року нардеп Ігор Котвіцький та дружина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Інна Авакова зареєстрували ТОВ "Підстепне сонце", яка спеціалізується на виробництві електроенергії.

Про це повідомляють "Наші гроші".

Зазначається, що Котвіцький вніс до статутного капіталу фірми 85 млн гривень, а Інна Авакова – 35 млн гривень. Фірма зареєстрована у м. Миколаїв на Транспортному провулку, 9.

У березні 2018 року ТОВ "Підстепне сонце" придбало земельну ділянку площею 25,4 га на території Підстепненської сільської ради в Олешківському районі Херсонської області.

Раніше замгубернатора Миколаївської області Євген Рищук анонсував будівництво в Олешківському районі великої сонячної електростанції потужність 250 МВт.

"Зараз для юридичних осіб, які виробляють сонячну енергію в Україні, створені сприятливі умови. "Зелений" тариф, який діятиме до 2030 року, дозволяє продавати здобуту електрику в мережу за вигідними пільговими розцінками, – найвищими у Європі", – рекламував Рищук цей проект.

Ще одна фірма, ТОВ "Ананьївська сонячна електрична станція" зареєстрована у лютому 2018 року у місті Ананьїв Одеської області. Співвласниками компанії значаться Геннадій Гаєвий та Вадим Томін, які вклали в фірму по 100 тис. гривень.

Геннадій Гаєвий є давнім партнером міністра внутрішніх справ Авакова по низці українських та закордонних фірм, досі з міністром та його дружиною є співзасновником благодійного фонду ім. Маріанни Авакової. Також Гаєвий та Авакови реєструвалися в сусідніх квартирах у Харкові по вул. Мироносицькій, 22.

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Економічна правда