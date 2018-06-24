2 трильйони: В Укравтодорі оцінили ремонт доріг по всій країні

Для капітального ремонту всіх доріг, які сполучають населені пункти по всій території України, необхідно виділити 2 трильйони гривень.

Про це заявив радник глави "Укравтодору" Олександр Кава в ефірі "112 Україна".

"Щодо доріг, де робиться ямковий ремонт - це вимушений захід для того, щоб забезпечити якийсь проїзд на дорогах, які потребують капітального ремонту. Для того, щоб відремонтувати всі дороги країни, дороги між населеними пунктами, потрібно 2 трлн. грн. Таких грошей немає у державному бюджеті", - заявив Кава.

Говорячи про вартість кілометра дороги, він зазначив, що все залежить від необхідного обсягу земельних робіт.

"Якщо сказати про середній ремонт, то дорога другої-третьої категорії - це від 10 до 15 млн грн за кілометр", - сказав радник глави "Укравтодору".

Раніше повідомлялося, що Укравтодор вирішив відмовитися від проведення ямкового ремонту доріг.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2018 рік 44 млрд гривень закладено на ремонт доріг (з них 32,6 млрд гривень - бюджет Державного дорожнього фонду).

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