Порошенко вніс в Раду "невідкладний" законопроект про валюту

Законопроект "Про валюту" внесений до Верховної Ради і визначений президентом Петром Порошенком як невідкладний.

Відповідний проект закону зареєстрований на сайті парламенту.

Його ініціатор - Порошенко. Текст документа наразі відсутній.

Згідно з інформацією сайту Верховної Ради, 17 березня цей законопроект визначений президентом як невідкладний.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що уряд підтримує розроблений Національним банком і схвалений Національною радою реформ при президенті проект закону "Про валюту".

НБУ 10 серпня 2017 року оприлюднив на офіційному сайті для громадського обговорення проект закону "Про валюту", який покликаний стати єдиним законодавчим актом, що визначає порядок організації валютного регулювання та здійснення валютного нагляду в країні.

Наразі основним нормативно-правовим актом, що регулює сферу валютного ринку, є декрет Кабінету міністрів "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 1993 року.

Що зміниться з прийняттям цього закону, читайте у статті на Економічній правді.

Економічна правда