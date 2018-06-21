Тренд змінився: Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися
Четвер, 21 червня 2018, 17:35
21 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,25-26,28 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,25-26,28 гривні;
Євро - 30,40-30,44 гривні;
Російський рубль - 0,4116-0,4126 гривні.
Нагадаємо, 21 червня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:30 встановилися на рівні 26,28-26,33 гривні за долар.
Котирування гривні на міжбанку знижувалися впродовж тижня, опустившись зі значень 26,08-26,10 гривні за долар 12 червня до 26,43-26,46 гривні 19 червня.
Економічна правда
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