Міжбанк: гривня перейшла до зміцнення

21 червня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:30 встановилися на рівні 26,28-26,33 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,28-26,33 гривні;

Євро - 30,36-30,41 гривні;

Російський рубль - 0,4117-0,4127 гривні.

Нагадаємо, 20 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,36-26,40 гривні за долар.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 21 червня на рівні 26,47 гривні.

Економічна правда