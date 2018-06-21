Міжбанк: гривня перейшла до зміцнення
Четвер, 21 червня 2018, 11:03
21 червня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:30 встановилися на рівні 26,28-26,33 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,28-26,33 гривні;
Євро - 30,36-30,41 гривні;
Російський рубль - 0,4117-0,4127 гривні.
Нагадаємо, 20 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,36-26,40 гривні за долар.
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 21 червня на рівні 26,47 гривні.
Економічна правда
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