Долар на міжбанку коштує вже 26,43 гривні
Вівторок, 19 червня 2018, 17:13
19 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,43-26,46 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,43-26,46 гривні;
Євро - 30,53-30,57 гривні;
Російський рубль - 0,4138-0,4145 гривні.
Нагадаємо, 19 червня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:50 встановилися на рівні 26,38-26,42 гривні за долар.
Економічна правда
powered by lun.ua
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"