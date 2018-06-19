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Долар на міжбанку коштує вже 26,43 гривні

Вівторок, 19 червня 2018, 17:13
 

19 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,43-26,46 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,43-26,46 гривні;

Євро - 30,53-30,57 гривні;

Російський рубль - 0,4138-0,4145 гривні.

Нагадаємо, 19 червня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:50 встановилися на рівні 26,38-26,42 гривні за долар.

Економічна правда

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