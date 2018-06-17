OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ
Неділя, 17 червня 2018, 19:00
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Про що всі говорили на вихідних?
Про гарячу воду. Кличко пояснив, чому "Київтеплоенерго" подало до суду на "Нафтогаз".
Про статистику. На початку року імпорт товарів з РФ зріс на третину.
Про митницю. Гройсман розповів, що дала боротьба з тіньовими схемами на митниці.
Про сучасні пограбування. Кіберполіція викрила групу онлайн-шахраїв, які створили мережу фейкових веб-обмінників по конвертації криптовалюти.
Про Маска. Маск відправив Tesla Model X на тестування "швидкісного тунелю".