OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Про що всі говорили на вихідних?

Про гарячу воду. Кличко пояснив, чому "Київтеплоенерго" подало до суду на "Нафтогаз".

Про статистику. На початку року імпорт товарів з РФ зріс на третину.

Про митницю. Гройсман розповів, що дала боротьба з тіньовими схемами на митниці.

Про сучасні пограбування. Кіберполіція викрила групу онлайн-шахраїв, які створили мережу фейкових веб-обмінників по конвертації криптовалюти.

Про Маска. Маск відправив Tesla Model X на тестування "швидкісного тунелю".