Офіційний курс гривні різко знизився

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 15 червня на рівні 26,22 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,75 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,2119 гривні.

Нагадаємо, 14 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,23-26,26 гривні за долар.

Нагадаємо, Федеральна резервна система США ухвалила рішення знову підвищити ставку по федеральних фондах, встановивши її на максимальному з 2008 року рівні - в діапазоні 1,75-2% річних.

Через посилення політики в США ринки, що розвиваються, втрачають інвесторів. У міру того, як доларова ліквідність вилучається з ринків, а прибутковості в Штатах ростуть, інвестори тікають в безризикові активи.

Економічна правда