"Газпром" скасував розміщення євробондів через ризик арешту коштів "Нафтогазом"

"Газпром" скасував намічене на середину червня розміщення євробондів у фунтах стерлінгів через ризик арешту залучених коштів за позовами "Нафтогазу України".

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

"Нафтогаз України" вже зробив юридичні дії, спрямовані на арешт дочірніх компаній "Газпрому" та їхніх активів в Швейцарії та Нідерландах. Повідомлялося також про плани заарештувати активи в Великобританії і США.

Емітентом програми єврооблігацій "Газпрому" є люксембурзька компанія Gaz Capital S.A.

Цього року у "Газпрому" дуже велика інвестпрограма (майже 1,3 трлн рублів) і рекордна програма запозичень - 417 мільярдів рублів. З початку року концерн розмістив облігації в рублях (30 млрд рублів), євро (750 млн євро) і швейцарських франках (750 млн франків), залучив кредит Credit Agricole (600 млн євро). На даний момент виходить вже 171 млрд рублів або 41% від програми запозичень.

При цьому у менеджменту також є мандат на залучення банківських кредитів ще на 3,4 млрд євро. Зареєстрована програма біржових облігацій на 100 млрд рублів.

Заступник голови правління "Газпрому" Андрій Круглов не виключав, що слідом за ростом цін на газ в Європі, який вже сильно перевершує рівні, закладені в початковий бюджет, монополія може скоротити програму запозичень.

Нагадаємо, Апеляційний суд округу Свеа задовольнив клопотання ПАТ "Газпром" і виніс наказ про призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору між "Газпромом" і "Нафтогазом" в рамках контракту на транзит газу.

Нафтогаз заявив, що оскаржить призупинення процедури стягнення.

Економічна правда