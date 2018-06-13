УЗ буде підвищувати ціни на квитки в пікові періоди

Державна компанія "Укрзалізниця" підвищує вартість проїзду для пасажирів в залежності від пікових періодів.

Про це у відповіді на запит УНІАН повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

Зокрема, в держкомпанії заявляють, що незначно підвищувати вартість квитків без узгодження різних міністерств і Державної регуляторної служби можуть завдяки наказу Міністерства інфраструктури.

"Наказом №170 Міністерства інфраструктури 23 березня 2012 року визначено 13 різних календарних періодів, які впливатимуть на вартість проїзду. Наприклад, влітку діє коефіцієнт 1,07, тоді квитки будуть дорожче на 7%, а в певні періоди діють коефіцієнти менше 1", - повідомили в держкомпанії.

У прес-службі надали таблицю коефіцієнтів індексації.

Відповідно до неї, найвищі коефіцієнти індексації припадають в період з 25 грудня по 30 грудня - 1,1. Тобто вартість квитків підвищується на 10%.

Трохи нижче влітку - з 01 червня по 31 серпня - 1,07.

Також, найнижчі коефіцієнти індексації припадають на 31 грудня - 0,7. Трохи вище 9 травня - 0,8. Також зазначається, що на ціну квитка впливає і день тижня, в який пасажир розпочинає подорож.

Ці коефіцієнти також стосуються всіх категорій вагонів, крім приміських поїздів. Так, коефіцієнти регулювання вартості проїзду в понеділок, четвер, суботу становлять 1,0, у вівторок і середу - 0,9, в п'ятницю та неділю - 1,1.

У той же час, в поїздах "Інтерсіті+" коефіцієнт регулювання вартості проїзду по днях тижня трохи відрізняється. Так, в понеділок, вівторок і середу - 1,0, в четвер і суботу - 0,9, а в п'ятницю та неділю - 1,1.

Як повідомлялося, залізничні квитки на потяги "Укрзалізниці" подорожчали з 1 червня на 6% у зв'язку з настанням літнього сезону.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" проіндексувала тарифи на пасажирські перевезення в два етапи: перший етап підвищення цін на квитки на 12% - з 30 травня, другий етап - також на 12% з 1 жовтня 2018 року.