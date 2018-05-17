"Укрзалізниця" з 30 травня підвищить вартість квитків

"Укрзалізниця" проіндексує тарифи на пасажирські перевезення в два етапи: перший етап підвищення цін на квитки на 12% - з 30 травня, другий етап - також на 12% з 1 жовтня 2018 року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Загальна індексація становитиме 25%. Відповідний наказ буде опублікований 29 травня 2018 року в "Урядовому кур'єрі".

Як підкреслюють в компанії, остання індексація тарифів на пасажирські перевезення проводилася в жовтні 2014 року (на 12%). До теперішнього часу фактичне зростання індексу споживчих цін становило 192,2%, індекс цін виробників промислової продукції - 206,3%.

"Таким чином, тільки в 2017 році "Укрзалізниця" отримала від перевезень пасажирів у дальньому сполученні 3,6 млрд гривень збитку", - відзначили в УЗ.

У прес-службі УЗ підкреслюють: фактичне підвищення рівня зарплат в галузі за період з 2016 року по сьогоднішній день становило понад 70%, а для окремих категорій працівників, зокрема, машиністів, зростання зарплати досягло 90%.

"Зменшення збитків від пасажирських перевезень створить передумови для розгляду можливості подальшого зростання зарплати залізничників", - відзначають в компанії.

Як додали в прес-службі, в разі покупки квитків до 29 травня включно на більш пізні дати доплата не передбачена.