OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Про звільнення Данилюка, збитки від агресії РФ та "Бориспільську об’їзну".

Про звільнення Данилюка. Колишній міністр фінансів Олександр Данилюк розповів, що перед голосуванням у Раді за його звільнення 7 червня говорив з президентом Петром Порошенком з цього приводу.

Про політику НБУ. Глава Національного банку Яків Смолій заявив, що монетарна політика НБУ буде жорсткою.

Про збитки від агресії РФ. Україна втратила 98,4 мільярда доларів через окупацію Криму і війну на Донбасі.

Про "Бориспільську об’їзну". "Укравтодор" планує побудувати чотирьохсмугову об'їзну дорогу навколо міста Бориспіль.

Про рейси SkyUp. Комісія Державіаслужби задовольнила всі заявки авіакомпанії SkyUp на отримання прав на польоти по 55 регулярних та чартерних маршрутах.

Про премії Нафтогазу. Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв та комерційний директор Юрій Вітренко отримають на двох 13,9 мільйона доларів з 37 мільйонів доларів премії, передбаченої правлінню НАК за перемогу в Стокгольмському арбітражі.