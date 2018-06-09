Навколо Борисполя побудують об'їзну дорогу

"Укравтодор" планує побудувати чотирьохсмугову об'їзну дорогу навколо міста Бориспіль.

Будівництво мають намір почати в 2020 році, передає ЦТС.

Вона дозволить в 10 разів скоротити час проїзду транзитного автотранспорту, який зараз їде по вулиці Київський шлях, яка є основною транспортною артерією міста і одночасно частиною автомагістралі М-03 Київ - Харків - Довжанський.

"Не секрет, що місто страждає від транзитних автомобілів, які зараз проїжджають через його центр. Всього - понад 30 тисяч машин в день. Нова об'їзна дорога не тільки звільнить місто від транзиту, але і істотно поліпшить екологічну ситуацію та зменшить кількість аварій. Я неодноразово проїжджав через Бориспіль, і знаю, що транзит може зайняти до 50-60 хвилин. Упевнений, що об'їзна навколо Борисполя істотно скоротить цей час і він становитиме не більше 5 хвилин", - заявив керівник "Укравтодору" Славомір Новак.

Точний маршрут об'їзної дороги навколо Борисполя ще не визначений - розглядається три можливих варіанти.

Найбільш вірогідним є маршрут: після повороту на аеропорт Бориспіль на автомагістралі М-03 буде побудована естакада і 4 км нової дороги, яка з'єднається з трасою Р-03 (Бровари-Бориспіль). Потім існуючий відрізок дороги Р-03 розширять з двох до чотирьох смуг руху. У місці з'єднання доріг Р-03 і М-03 (перед селом Іванків) будуть облаштовані дворівневі розв'язки.

Відзначається, що техніко-економічного обґрунтування проекту будівництва ще немає. Зараз "Укравтодор" шукає консультантів для його підготовки.

"Ми плануємо підготувати техніко-економічне обґрунтування проекту. У нас є попередня домовленість зі Світовим банком про надання кредиту. У 2020 році ми зможемо почати будівництво і реконструкцію", - заявив радник глави "Укравтодору" Олександр Кава.