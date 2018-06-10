На всі забаганки депутатів коштів не вистачить — голова НБУ

Глава Національного банку Яків Смолій заявив, що монетарна політика НБУ буде жорсткою.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Дзеркалу Тижня".

"Підвищення соціальних стандартів - це, звичайно, добре, але жити насправді успішно і заможно можна тільки за рахунок реальних доходів, які створює економіка", - сказав він.

"Якщо ж замість створення умов для розвитку економіки, які підвищили б доходи і населення, і держави, розраховувати лише прийти до Національного банку, щоб він закрив нестачу коштів, то тут ми не знайдемо спільної мови. А в результаті таких дій інфляційні тиски посиляться і з'являться загрози, що інфляція перевищить наші цільові показники, тому однозначно наша монетарна політика буде жорсткою", - сказав Смолій.

"Але якщо ми говоримо про структурні заходи, то змушені повертатися до питання співпраці з Міжнародним валютним фондом, адже кращої комплексної програми реформування економіки у нас, на жаль, немає", - додав глава НБУ.

За його словами, в України є накопичені борги і щорічний держбюджет, і якщо щорічно приймати бюджет з дефіцитом і не зменшувати його, то проблема ніколи не зникне.

"Щоб перекривати дефіцит бюджету, доведеться знову і знову вдаватися до запозичень, лише нарощуючи державний борг", - підкреслив глава НБУ.

"У нас бюджет затверджує парламент, і саме депутатів необхідно переконувати, що на всі їхні забаганки коштів точно ніколи не вистачить", - резюмував він.

Нагадаємо, 24 травня правління Національного банку прийняло рішення залишити облікову ставку незмінною на рівні 17% річних.

Політика таргетування інфляції, якої дотримується Національний банк України, - це заходи, які приймає держава, щоб запобігти сильнійінфляції та утримати контроль над рівнем цін в країні.

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