Гройсман назвав лист Данилюка послам G7 неприйнятним

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає неприйнятним лист міністра фінансів Олександра Данилюка послам "Великої сімки", в якому поінформував про конфлікт із прем'єр-міністром.

Про це Гройсман розповів в ефірі одного з телеканалів, передає "Інтерфакс-Україна".



"Ми з колегами-міністрами після засідання уряду в присутності Данилюка обговорювали це питання. Всі колеги вважають, що навіть такий лист був абсолютно неприйнятним, а його реакція була невиправданою і емоційною", - сказав Гройсман.



За словами глави уряду, Данилюк "вибачився за цей лист, сказав, що це його помилка, що він неправильно зробив".

"Але, тим не менш, це був лист уже не про Данилюка, який написав до Єврокомісії, це був лист, яке підриває довіру до самої України, що є абсолютно необґрунтованим", - додав Гройсман.

Нагадаємо, Данилюк написав листа до G7 з наміром "уникнути двозначності та маніпуляцій" у його конфлікті з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Раніше повідомлялося, що 23 травня Данилюк на засіданні уряду безуспішно намагався добитися призначення свого радника Яни Бугрімової на посаду заступника міністра.

Публічну трансляцію засідання було припинено, однак присутні на Кабміні повідомили, що після короткої перепалки з Гройсманом міністру було відмовлено в його проханні. Під час обміну думками Данилюк навіть припустив підготовку подання про його відставку.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи ситуацію з міністром фінансів Олександром Данилюком, припустив, що той вирішив змінити місце роботи і вирішив це зробити так, щоб виглядати жертвою в ситуації, що склалася.

Економічна правда