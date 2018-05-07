Зняття мораторію на землю допоможе швидко "завести" економіку України — Світовий банк

Мораторій на продаж землі сільськогосподарського значення обходиться економіці України в мільярди доларів втраченої продуктивності та відрахувань у бюджет.

Про це заявила в інтерв’ю Bloomberg Сату Кахконен, директор Світового Банку у справах України, Білорусі та Молдови.

"Безумовні переваги української економіки не реалізовані через мораторій. Агросектор, що є лідером експорту соняшникової олії, сформований за Радянського Союзу, нині не може розвиватися та стримувати корупцію", - каже Кахконен.

Вона зазначила, що майже 6,9 млн землевласників (а це кожен шостий українець - ред) отримують найнижчу орендну плату за землю в Європі, при тому, що якість українських грунтів одна з найкращих у світі.

В матеріалі йдеться про те, що уряд боїться репутаційних ризиків напередодні виборів у 2019 році, тому й не встановлює правил на ринку землі.

Друга причина - це лобізм деяких чиновників та бізнесменів, які використовують "status quo" на землю для непрозорого використання с/г угідь за низьку орендну плату.

"Політики вбачають тезу про мораторій на "захист селян" як засіб для отримання виборчих дивідендів", - сказав Максим Мартинюк, перший заступник міністра аграрної політики.

"Народ задовольняється міфами про ризики скасування мораторію і боїться помилок, як і під час приватизації у 1990-х роках", - додав він у інтерв’ю Bloomberg

Світовий Банк прогнозує, що ціни на продаж землі зростуть до 3-3,5 тис доларів за га в порівнянні з 1-1,5 тис доларів, які діють нині.

Як відомо, 7 грудня минулого року Рада продовжила мораторій на продаж землі.

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