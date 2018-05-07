Вартість землі в Україні може зрости втричі після скасування мораторію — Світовий банк

У випадку зняття мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення Світовий Банк готовий надавати більше фінансової допомоги Україні, а ціни на землю зростуть.

Про це заявила в інтерв’ю Bloomberg Сату Кахконен, директор Світового Банку у справах України, Білорусі та Молдови.

Світовий Банк прогнозує, що ціни на продаж землі зростуть до 3-3,5 тис доларів за га в порівнянні з 1-1,5 тис доларів, які діють нині.

"Бізнес готовий платити більше за визначеність і можливість уникнути інвестиційних ризиків. Технічна робота зі зняття мораторію в Україні фактично завершена", - зазначила Кахконен і наголосила, що це призведе до збільшення фінансової допомоги Україні.

Також у публікації Bloomberg ідеться про те, що українські землевласники отримують найнижчу ціну за оренду землі в Європі при тому, що якість українських грунтів -- одна з найвищих у світі.

Але уряд затягує питання ринку землі перед виборами задля уникнення репутаційних ризиків.

"Політики використовують мораторій, щоб "захищати селян", хоча насправді просто намагаються отримати електоральні дивіденди", - сказав у інтерв’ю Bloomberg Максим Мартинюк, перший заступник міністра аграрної політики.

Як відомо, 7 грудня минулого року Рада продовжила мораторій на продаж землі.

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