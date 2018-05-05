Приватбанк заявив про мільярдний прибуток за підсумками кварталу

За перший квартал 2018 року Приватбанк отримав прибуток у розмірі 3,7 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"За перші три місяці року чисті комісійні доходи становили 3,4 млрд гривень, що свідчить про високу популярність у населення високотехнологічних послуг банку", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що чисті процентні доходи банку становили 3,2 млрд гривень.

Нагадаємо, в 2017 році Приватбанк отримав збиток в розмірі 23 мільярди гривень.

Відповідно до прийнятої Наглядовою радою банку Стратегії розвитку Приватбанку, він повинен стати прибутковим вже в 2018 році і генерувати не менше 8 млрд гривень прибутку з 2020 року.

Економічна правда