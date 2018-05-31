Данилюк заявив, що не збирається у відставку

Міністр фінансів Олександр Данилюк підтвердив, що не має наміру подавати у відставку.

Про це він сказав у четвер під час зустрічі з бізнесом, передає "Інтерфакс-Україна".

"Від мене ніколи не звучало, що я збираюся піти у відставку. Ми багато зробили, попереду слід зробити ще багато... Нехай це роблять інші - йдуть (у відставку – Ред.). Я подавати у відставку не буду - це моя позиція", - сказав він.

При цьому міністр підтвердив, що писав листа послам "Великої сімки", в якому поінформував про конфлікт із прем'єр-міністром.

"Так, я цього листа написав. Я вичерпав можливості для нормального діалогу", - сказав Данилюк.

Відповідаючи на запитання про тиск на нього щодо призначення заступника, він наголосив: "Це не питання прізвищ, це право міністра формувати свою команду".

23 травня Данилюк на засіданні уряду безуспішно намагався добитися призначення свого радника Яни Бугрімової на посаду заступника міністра.

Публічну трансляцію засідання було припинено, однак присутні на Кабміні повідомили, що після короткої перепалки з Гройсманом міністру було відмовлено в його проханні. Під час обміну думками Данилюк навіть припустив підготовку подання про його відставку.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи ситуацію з міністром фінансів Олександром Данилюком, припустив, що той вирішив змінити місце роботи і вирішив це зробити так, щоб виглядати жертвою в ситуації, що склалася.