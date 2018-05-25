Авіакомпанія SkyUp розширила географію польотів

Нова авіакомпанія SkyUp розширила список українських аеропортів, з яких вже встигла виконати чартерні рейси.

Про це повідомляє ЦТС.

Якщо в перші дні після початку польотів, вони виконувалися з/в аеропорт Київ (Жуляни) з Шарм-ель-Шейха, то з 22 травня географія чартерних рейсів розширилася за рахунок аеропорту Харків. А 24 травня SkyUp виконала рейси в/із Запоріжжя. З цих обласних центрів авіакомпанія літала в турецьку Анталію.

Згідно з озвученими планами, перші регулярні рейси по Україні авіакомпанія почне виконувати в кінці червня за маршрутами Київ-Одеса і Харків-Одеса. SkyUp буде продавати квитки на внутрішні рейси по Україні за ціною від 499 гривень в одну сторону.

Як заявили в Мінінфраструктури, в 2018 році SkyUp перевезе близько 650 тис пасажирів і збільшить флот до п'яти літаків. Надалі компанія планує збільшувати свій парк на три літаки на рік.

Сертифікат експлуатанта, що дає право на виконання польотів, SkyUp отримала 16 травня.

Перший комерційний рейс авіаперевізник здійснив 21 травня з київського аеропорту Київ імені Сікорського на єгипетський курорт Хургаду.

Наразі флот компанії складається з двох Boeing 737-800 2013 року випуску, які раніше експлуатувалися Malaysia Airlines.

ТОВ "Авіакомпанія "Скайап" було зареєстровано в червні 2017 року Києві.

Її керівником став відомий авіаційний експерт, який раніше працював в ряді авіакомпаній, Євген Хайнацький.

Форма власності вказаної компанії – на 100% приватна. Головний акціонер SkyUp – ТОВ "ACS-Україна" Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туристичний оператор JoinUp.

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