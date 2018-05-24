У Ryanair досі підтверджений лише один рейс

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" заявили, що час прильотів і вильотів деяких рейсів ірландського лоукостера Ryanair досі не погоджено.

Про це заявив перший заступник генерального директора Міжнародного аеропорту "Бориспіль" Євген Дихне, передає Укрінформ.

У той же час керівництво "Борисполя" впевнене, що консенсус буде досягнуто.

"На сьогоднішній день єдиним підтвердженим слотом Ryanair є тільки напрямок - Берлін. Вони запросили на цьому тижні всі інші слоти, там є слоти, які ми вважаємо конфліктними з точки зору забезпечення за часом", - сказав заступник директора.

Дихне підкреслив, що компроміс з цих питань буде обов'язково досягнуто.

"Будемо вести діалог по можливості зміщення їх плюс-мінус година. Я думаю ми обов'язково знайдемо з ними компроміс по взаємодії і тоді про це оголосимо", - заявив він.

У той же час, Дихне не уточнив, які саме рейси є "проблемними" щодо час вильоту-прильоту.

Нагадаємо, що раніше гендиректор аеропорту Бориспіль Павло Рябікін заявляв, що Ryanair веде продаж квитків на рейси, слоти для яких не узгоджені аеропортом.

А МАУ навіть погрожувала знову подати в суд на Ryanair, в тому випадку, якщо питання отримання слотів і надалі не буде узгоджений з Борисполем, і одночасне прибуття/відправлення рейсів обох авіакомпаній зашкодить українському перевізникові.

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Економічна правда