OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про санкції ЄС проти України, гарячу воду та кібератаку на фінал ЛЧ.

Про санкції ЄС проти України. Європейський союз може ввести економічні санкції проти України у разі непідписання багатосторонньої конвенції про усунення подвійного оподаткування.

Про гарячу воду. "Нафтогаз" відмовився підписувати договори на поставку газу з комунальним підприємством "Київтеплоенерго" через невирішене питання боргових зобов'язань "Київенерго" Ахметова на суму майже 5 мільярдів гривень.

Про Сбербанк. Російський Сбербанк має намір вчетверте спробувати продати український бізнес.

Про "Бориспіль". Міжнародний аеропорт Бориспіль планує розконсервувати термінал F до роботи до початку літнього сезону 2019 року.

Про суднобудування. Президент Петро Порошенко підписав закон про підтримку вітчизняного суднобудування.

Про кібератаку на фінал ЛЧ. Служба безпеки попереджає про можливу масштабну кібератаку на державні структури та приватні компанії напередодні фіналу Ліги Чемпіонів.

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