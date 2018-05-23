Порошенко підписав закон про підтримку українського суднобудування

Президент Петро Порошенко підписав закон про підтримку вітчизняного суднобудування.

Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

Підписав закон щодо збереження та розвитку вітчизняного суднобудівництва. Відповідні зміни, які вносяться до Митного кодексу, створять додаткові можливості для розвитку вітчизняної суднобудівної та судноремонтної галузі, зростання її конкурентоспроможності — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 травня 2018 р.

Документи було підписано під час виступу Глави держави на заводі "Нібулон" у Миколаєві, передає Укрінформ.

"Сьогодні я підписую закон про підтримку суднобудування в Україні. Цим законом вносяться зміни до Митного кодексу щодо збереження та розвитку вітчизняної суднобудівної галузі", - сказав Порошенко.

Крім того, він підписав подання на внесення до Верховної Ради законопроекту про ратифікацію угоди з Європейським інвестиційним банком на загальну суму інвестицій 300 млн євро для розвитку залізничної інфраструктури Миколаївщини.

За словами Президента, цей проект передбачає модернізацію залізниці на напрямку Долинська-Миколаїв-Колосівка.

Глава держави підкреслив, що реалізація вказаного проекту з ЄІБ забезпечить збільшення швидкості потягів та пропускної спроможності залізниці.

Економічна правда