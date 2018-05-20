OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Про що всі говорили сьогодні?

Про "гроші Януковича". Порошенко розповів, на що витрачаються "гроші Януковича".

Про Світовий банк. Світовий банк реалізував в Україні проекти на 12 мільярдів доларів.

Про бензин. У РФ після виборів різко подорожчав бензин.

Про Київ. "Google Україна" і Київська міська державна адміністрація запустили кілька онлайн-сервісів, присвячених Києву і області.

Про "ефір". Один із засновників Apple Стів Возняк заявив, що блокчейн-платформа Ethereum може повторити успіх його компанії.