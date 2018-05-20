OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ
Неділя, 20 травня 2018, 19:00
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Про що всі говорили сьогодні?
Про "гроші Януковича". Порошенко розповів, на що витрачаються "гроші Януковича".
Про Світовий банк. Світовий банк реалізував в Україні проекти на 12 мільярдів доларів.
Про бензин. У РФ після виборів різко подорожчав бензин.
Про Київ. "Google Україна" і Київська міська державна адміністрація запустили кілька онлайн-сервісів, присвячених Києву і області.
Про "ефір". Один із засновників Apple Стів Возняк заявив, що блокчейн-платформа Ethereum може повторити успіх його компанії.