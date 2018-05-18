Держгеонадр виставить на аукціон ліцензії на 22 нафтогазоносні ділянки

Державна служба геології та надр має намір виставити на аукціон спеціальні дозволи на 22 нафтогазоносні ділянки на шельфі Чорного і Азовського морів.

Про це повідомила прес-служба регулятора на сторінці в Facebook.

"Держгеонадр зараз обговорює можливість виставлення на аукціон 22 нафтогазоносних ділянок, з них 16 по шельфу Чорного моря і 6 (найменш вивчених) - по Азовському. За підсумками сьогоднішнього засідання науково-технічної ради ми маємо вже 22 перспективні ділянки", - цитує прес-служба в.о. глави відомства Олега Кирилюка.

У Держгеонадрах також нагадують, що до кінця поточного року планують виставити на аукціон 40 спецдозволів по нафтогазоносних ділянках - минулого тижня відомство затвердило перелік з 9 ділянок в східному регіоні, які будуть виставлені на торги найближчим часом.

Нагадаємо, компанія "Укргазвидобування" звинуватила в бездіяльності Державну службу геології та надр щодо продовження "Укргазвидобуванню" спеціальних дозволів напередодні опалювального сезону.

Повідомлялося, що компанія може втратити близько 3 мільярдів кубометрів річного видобутку газу, а держава – більше 28 мільярдів гривень бюджетних коштів.

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Економічна правда