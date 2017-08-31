"Укргазвидобування" втратить 3 мільярда кубометрів газу через Держгеонадра

Через бездіяльність Державної служби геології та надр щодо продовження ПАТ "Укргазвидобуванню" спеціальних дозволів напередодні опалювального сезону компанія може втратити близько 3 мільярдів кубометрів річного видобутку газу, а держава – більше 28 мільярдів гривень бюджетних коштів.

Про це повідомляє прес-служба "Укргазвидобування".

Як зазначається, "Укргазвидобування" звернулося до Окружного адміністративного суду м. Києва із позовами про бездіяльність нового керівництва Державної служби геології та надр.

"У процесі отримання та продовження строку дії спеціальних дозволів на користування старими родовищами Товариство зіштовхнулося із проблемами затримання видачі бланків спецдозволів, розгляду пакетів матеріалів та прийняття рішень щодо надання та продовження строку дії дозволів", - йдеться у повідомленні.

"Тому Товариство вже більше трьох місяців не може отримати документи, які б підтверджували перед третіми особами право ПАТ "Укргазвидобування" на здійснення видобутку на діючих родовищах", - зазначають у прес-службі.

Внаслідок цього Державною службою України з питань праці були подані п’ять позовів до ПАТ "Укргазвидобування" про зупинення діяльності з видобутку у зв’язку з відсутністю бланків спецдозволів, які повинна видати Державна служба з геології та надр.

Загалом під загрозою втрати – більше 3 млрд кубометрів річного видобутку природного газу, на розвиток якого держава за багато років спрямувала мільярдні кошти. Для державного бюджету – це втрата понад 11 млрд грн рентних платежів, які компанія сплачує за видобуток блакитного палива. Додатково держава понесе витрати на збільшення закупівлі імпортного газу, що може коштувати близько 17 млрд гривень.

"Подальше затягування Державною службою геології та надр процедур ставить під загрозу забезпечення населення газом та створює умови для соціальної та політичної дестабілізації в Україні", - зазначають в УГВ.

За даними ЕП, Держгеослужба не видає спецдозволу "Укргазвидобуванню" через негласне прохання кураторів угод про розподіл продукції, одним з яких є Ігор Кононенко.