Суд заблокував конкурс з відбору членів НКРЕ

Суд призупинив конкурс на дві посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Відповідне рішення Окружного адміністративного суду Києва оприлюднила на своїй сторінці в Facebook народний депутат Ольга Бєлькова.

"Відповідно до заяви позивача Антона Гудаченко (кандидат на посаду НКРЕ, якому відмовили по причині відсутності стажу 5 років в енергетиці) суддя окружного адміністративного суду Шевченко Н.М. вирішив, що комісія із добору кандидатів має зупинити свою роботу повністю до вирішення спору за можливою поданою заявою по суті", - написала вона.

"Тобто, заяви про те, що нібито порушені права заявника ще немає. Але суд не довго думаючи, і не сильно інформуючи інших зацікавлених або відповідальних сторін вирішив: що почекає та реформа. Хай почекає регулятор, ліцензіати, політики та прості громадяни та 20 кандидатів, які беруть участь у другому конкурсі", - заявила депутат.

"Із хорошого - рішення суду ніяк не впливає на перший конкурс, який вже проведено. У Президента вже є 10 кандидатур, із яких можна обрати необхідних 5 кандидатів. Принаймні, роботу регулятора у майже оновленому складі можна розблокувати", - додала Бєлькова.

Загалом на посади членів Нацкомісії з тарифів має бути призначено 7 осіб.

Раніше ЕП писала, що Адміністрація президента офіційно затвердила список перших десяти кандидатів на нових членів Нацкомісії (на заміну 5 членам, повноваження яких вже завершилися - ЕП).

В остаточний список увійшли Олександр Формагей, Олена Антонова, Дмитро Коваленко, Оксана Кривенко, Андрій Борисенко, Олексій Магда, Валерій Цаплін, Руслан Кайдаш, Євген Магльованний і Дмитро Олефір.

Президент повинен відібрати з вказаних десяти претендентів п'ятьох, які і стануть новими членами НКРЕ.

У судовому ж рішенні мова йде про конкурс ще на дві посади членів НКРЕ, повноваження яких мають завершитися найближчим часом.

Раніше Номінаційна комісія не допустила чинного голову Нацкомісії Дмитра Вовка до конкурсу на обрання нових членів через відсутність у нього досвіду роботи протягом 5 років в сфері енергетики.

НКРЕ здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачанні, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, переробці та захороненні побутових відходів, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.

Економічна правда