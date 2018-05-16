OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про що всі говорили сьогодні?

Про валюту. Національний банк надав позичальникам можливість обирати банк з оптимальним курсом для купівлі валюти.

Про податки. ДФС планує змінити подання звітності та сплати місцевих податків з 1 січня 2019 року.

І знову про податки. Питання повернення боргів з ПДВ за Тимчасовим реєстром на сьогодні стоїть на місці.

Про нові обличчя при владі. Кабмін призначив нового держсекретаря Міненерговугілля.

Про Коломойського. За словами бізнесмена Ігоря Коломойського, якщо український суд скасує націоналізацію Приватбанку і поверне його бізнесмену, то судовий процес в Лондоні завершиться. А ще він вважає націоналізацію незаконною.

Про ціни на пальне. Роздрібні ціни на бензини і дизельне пальне подорожчали в деяких мережах АЗС. Також ряд автозаправних мереж підвищили ціни на автогаз.

І про технології. У Китаї представили смартфон із терабайтом вбудованої пам'яті.

Хочете дізнатись більше?

Вікно в Європу: в Україні за 10 днів запрацює Бескидський тунель

"Укрзалізниця" готується до відкриття сучасного тунелю у Карпатах. Він суттєво збільшить обсяги вантажних перевезень між Україною та ЄС, а також поліпшить пасажирське сполучення між Закарпаттям та іншими регіонами України.

За вами стежать: чим небезпечні VPN-сервіси

Інтернет-користувачі дедалі частіше намагаються захистити свої персональні дані. Одним із способів є використання VPN. Втім, цього недостатньо.