У Нацбанку відповіли на претензії "Нової пошти"

Національний банк вважає, що "Укрпошта" законно отримала ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

Про це FinClub повідомили в прес-службі Нацбанку.

У НБУ розповіли, що постанова №138 від 21 грудня 2017 року, яка дозволила "Укрпошті" отримати ліцензію, була прийнята в рамках закону і повноважень регулятора.

"Це рішення спрямоване на забезпечення фінансової інклюзії та досягнення максимального проникнення фінансових сервісів за рахунок територіального потенціалу "Укрпошти", - сказав представник регулятора.

"При цьому "Укрпошта" і раніше як національний поштовий оператор надавала послуги грошових переказів (в готівковій формі)", - відзначили в прес-службі.

Національний банк готовий захищати свою правову позицію в суді.

Як повідомлялося, 2 травня "Нова пошта" подала в суд на НБУ з вимогою скасувати постанову №138 від 21 грудня 2017 року.

Ця постанова дозволила "Укрпошті" в квітні цього року отримати від НБУ ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.