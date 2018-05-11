Інфляція за підсумками року не перевищить 9% — НБУ

Національний банк України залишив незмінним прогноз інфляції на поточний рік - 8,9%.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"У квітні 2018 року споживча інфляція продовжила сповільнюватися третій місяць поспіль і становила 13,1% у річному вимірі (порівняно з 13,2% у березні). Інфляція у місячному вимірі знизилася з 1,1% у березні до 0,8% у квітні", - йдеться у повідомленні.

"Хоча Нацбанк очікував на подальше зниження інфляції в річному вимірі, її квітневий показник дещо перевищив прогноз регулятора переважно за рахунок впливу найбільш волатильних компонент", - наголошує НБУ.

За оцінками регулятора, відхилення фактичної інфляції у квітні від прогнозу є незначним та може бути нівельоване у наступні місяці.

"До того ж, монетарні умови є наразі достатньо жорсткими, щоб забезпечити поступове зниження споживчої інфляції у відповідності до прогнозу НБУ (8,9% на кінець 2018 року) та її повернення до цільового діапазону у середині 2019 року", - повідомляє прес-служба.

Нагадаємо, бізнес очікує на інфляцію на рівні 10,4% і курс гривні - 29,3 за долар у 2018 році.

Як повідомлялося, 7 грудня 2017 року Верховна рада прийняла держбюджет на 2018 рік, у якому закладено прогноз зростання ВВП на рівні 3% при інфляції 9% і курс гривні 29,3 гривні за долар у 2018 році.

Економічна правда