Коломойський хоче відсудити у "Приватбанку" 9 мільярдів - ЗМІ
Компанії, пов'язані з колишніми власниками Приватбанку подали проти фінустанови 92 позови на 8,913 мільярда гривень.
Відповідні дані наведені в презентації банку, передає "Інтерфакс-Україна".
Згідно з документом, в цілому кількість поданих до банку позовів становить більше 2,9 тисяч на суму 20,185 млрд грн.
За даними голови правління Приватбанку Олександра Шлапака, фінустанова, в свою чергу, подала в суди позови на суму 23,8 млрд грн.
"Загальна сума претензій за позовами, які ми подали, - 23,8 млрд грн. Це не обов'язково колишні акціонери, але в тому числі вони там є", - сказав він.
Як відомо, протягом червня Коломойський подав до суду серію позовів, направлених проти Кабміну НБУ та Приватбанку.
9 червня Коломойський подав перший позов до Національного банку й Приватбанку про розірвання договорів поручництва.
Заступниця голови НБУ Катерина Рожкова повідомила, що Ігор Коломойський заперечує в суді рішення про визнання Приватбанку неплатоспроможним і його націоналізацію.
Станом на середину листопада 2014 року найбільшими акціонерами банку були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов (кожен володів по 36,9781%), а також кіпрська Triantal Investments Ltd. (16,2333%).
Детальніше про справи на екс-власників Приватбанку читайте у статті на ЕП.
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