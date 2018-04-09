OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Про найкрасивішу банкноту, "маски шоу стоп" та Ryanair.

Про найкрасивішу банкноту. Швейцарська купюра в 10 франків визнана найкрасивішою банкнотою року в 2017 році.

Про санкції проти РФ. В міністерстві закордонних справ Росії пообіцяли жорстко відповісти на нові санкції США.

Про "маски-шоу стоп". Закон про захист бізнесу має бути реалізований і посилений новими законодавчими ініціативами.

Про штучний інтелект. Засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск побоюється, що штучний інтелект може створити "безсмертного диктатора, від якого нікуди не втечеш".

Про гроші від МВФ. Уряд може отримати від Міжнародного валютного фонду в 2018 році лише 1,5 мільярда доларів.

Про Ryanair. МАУ може знову подати в суд на Ryanair, якщо питання отримання слотів і надалі не буде узгоджене з Борисполем.

Про ремонт доріг. Ремонт на автомагістралях Київ-Одеса і Київ-Чоп мають завершити на початку травня.