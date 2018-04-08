Мінекономіки погіршило прогноз по кредитах від МВФ

Уряд розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду в 2018 році лише 1,5 мільярда доларів.

Про це повідомляє delo.ua з посиланням на консенсус-прогноз Міністерства економічного розвитку.

Попередній прогноз МЕРТ містив більш оптимістичні показники - планувалося в 2018 році залучити 3,5 млрд доларів.

Міністерство також запланувало надходження від МВФ в 2019-2021 рр.

У 2019 м, згідно з прогнозами МЕРТ, від Міжнародного валютного фонду вдасться отримати 2 млрд доларів (попередній прогноз -3,4 млрд), в 2020-м - 1,5 млрд доларів (попередній прогноз -3,3 млрд), а в 2021-го - лише 1 млрд доларів.

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