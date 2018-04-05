Монополія Коломойського в авіа не давала розвиватися економіці - Аслунд

Монопольне становище авіакомпаній Коломойського і його зв'язки з владою блокували початок роботи західних лоукостерів в Україні.

Про це написав у своїй статті на KyivPost старший науковий співробітник Євразійського центру Atlantic Council Андерс Аслунд.

"Україна - привабливий туристичний напрямок, безвізовий для європейців. Львів повинен змагатися з Прагою і Краковом. Але йому не вистачає авіасполучення", - пише Аслунд.

"Протягом багатьох років авіакомпанії, які контролювалися олігархом-мільярдером Ігорем Коломойським, успішно боролися проти початку роботи бюджетних авіакомпаній, таких як Ryanair і Wizz Air, завдяки зв'язкам у державних органах", - заявив він.

"Схоже, завдяки більшій прозорості України, ситуація змінюється, і це дозволяє виявити винних. Вільні подорожі багато в чому стимулювали б українську економіку завдяки більшому туристичного доходу, більш тісним контактам і більш дешевим подорожам для українців", - сказав Аслунд.

Як відомо, Ігор Коломойський є одним з кінцевих бенефіціарів компанії "Міжнародні Авіалінії України".

Раніше в Україні працювали підконтрольні Коломойському компанії "Дніпроавіа", "Аеросвіт", "Донбасаеро" і "Роза вітрів".

Нагадаємо, 23 березня був підписаний контракт між Ryanair і аеропортами "Бориспіль" і "Львів". Рейси виконуватимуться по 10 напрямках з Києва і за 5 напрямками зі Львова. Початок польотів заплановано на жовтень 2018 року.

З повним переліком рейсів, що будуть здійснюватися з аеропортів "Бориспіль" та "Львів", можна ознайомитися за посиланням.

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