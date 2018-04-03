Гривня на міжбанку перейшла до зниження

3 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:35 встановилися на рівні 26,29-26,33 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,29-26,33 гривні;

Євро - 32,39-32,44 гривні;

Російський рубль - 0,4565-0,4576 гривні.

Нагадаємо, 2 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,16-26,19 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 3 квітня на рівні 26,16 гривні.

Економічна правда