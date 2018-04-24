ВТБ докапіталізує українську "дочку" майже на 100 мільйонів доларів

Наглядова рада ВТБ прийняв рішення докапіталізувати український дочірній "ВТБ банк" на 2,58 мільярда гривень (близько 99 мільйонів доларів).

Про це повідомляє російський "Интерфакс".

"Докапіталізація відбувається за рахунок грошей, які були видані українському ВТБ головним банком кілька років тому в якості міжбанківських кредитів. Таким чином, ВТБ не надає своєму банку в Україні нових додаткових коштів. Будь-які зворотні заяви є помилковими і абсолютно не відповідають дійсності", - пояснили в прес-службі ВТБ.

По завершенні докапіталізації статутний капітал банку становитиме 39,375 млрд гривень, достатність капіталу значно перевищить нормативне значення 10%.

Раніше повідомлялося, що ВТБ масово закриває відділення в Україні і планує до літа залишити тільки один або два офіси в Києві.

Як повідомлялося, Національний банк ухвалив рішення про продовження санкцій щодо українських дочірніх структур російських державних банків.

Раніше президент Петро Порошенко зазначив, що санкції проти банків з російським капіталом дієві і їх варто продовжувати.

Україна 23 березня 2017 року терміном на рік запровадила санкції проти "дочок" російських держбанків, які працюють в Україні: українських Сбербанку та ВТБ, "БМ Банку" ("дочки" ВТБ), Промінвестбанку ("дочки" ЗЕБ) і VS Bank ("дочки" Сбербанку).

Санкції забороняють виведення капіталу на користь материнських структур, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізіціі та продажу фінустанов.

Регулятор очікував, що зазначені банки придбає новий інвестор або вони поступово згорнуть діяльність в Україні.

Економічна правда